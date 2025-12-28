Pozzuoli, cade dal lungomare Sandro Pertini: uomo soccorso, ipotesi malore

Momenti di apprensione questa mattina a Pozzuoli, nei pressi del lungomare Sandro Pertini, dove un uomo è precipitato sugli scogli sottostanti, probabilmente in seguito a un improvviso malore. L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi i Vigili del Fuoco e le forze di Polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di soccorso. L’uomo è stato raggiunto dal personale intervenuto e assistito sul posto, prima delle successive cure sanitarie.

Le condizioni della persona coinvolta sono al vaglio dei sanitari, mentre restano da chiarire le cause esatte della caduta. Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che all’origine dell’accaduto possa esserci stato un malore improvviso.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.