Tensione a Santa Lucia di Serino: aggredito il deputato Borrelli durante un incontro pubblico

Santa Lucia di Serino (Avellino) – Momenti di tensione si sono verificati nel comune irpino durante un incontro pubblico dedicato alla tutela degli animali, al quale ha preso parte il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

L’iniziativa era stata organizzata per sensibilizzare la cittadinanza dopo un episodio di violenza nei confronti di un gatto, ucciso con l’acido nei giorni precedenti. Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco e i carabinieri.

Secondo quanto dichiarato da Borrelli tramite i propri canali social, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo che un agente della sua scorta aveva chiesto ad alcuni presenti di spostare veicoli parcheggiati in modo irregolare, in particolare su strisce pedonali e stalli riservati ai disabili.

Alcuni tra i presenti, riconoscendo il parlamentare, avrebbero reagito con violenza. Il deputato riferisce di essere stato spintonato con forza sotto un porticato e colpito ripetutamente. Durante l’episodio avrebbe anche perso il cellulare.

Le forze dell’ordine presenti sono intervenute per contenere la situazione e ripristinare l’ordine. Al momento non risultano denunce o fermi ufficiali, ma la vicenda è oggetto di accertamenti. Possibili sviluppi potrebbero emergere in seguito all’esame di eventuali immagini di videosorveglianza o testimonianze dirette.

Nel corso delle ore successive, ha suscitato polemiche la posizione espressa da un avvocato del luogo, intervenuto sul fatto parlando di “riabilitazione” degli aggressori, anziché focalizzarsi sulla condanna dell’episodio di violenza.

Il deputato ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, denunciando un clima di degrado civico e sottolineando il legame tra episodi di crudeltà sugli animali e forme di aggressività più ampie nei confronti delle persone.

Sono attesi eventuali chiarimenti ufficiali da parte dell’amministrazione comunale e dell’Arma dei Carabinieri.