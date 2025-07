Baiano, scelto il nuovo allenatore: tocca di nuovo a Santorelli

BAIANO (AV) – Cambio in panchina per l’A.C. Baiano, che affida la guida tecnica della prima squadra a Umberto Santorelli. Per il tecnico si tratta di un ritorno: aveva infatti già allenato la formazione biancorossa nella stagione 2010/2011, vivendo proprio lì la sua prima esperienza da allenatore nel calcio dilettantistico.

Dopo quell’annata, Santorelli ha proseguito il suo percorso sulla panchina del Visciano, squadra del suo paese natale, per poi approdare al Terzigno, in Prima Categoria.

Seguì un periodo di allontanamento dai campi, durante il quale il mister si è dedicato ad altri impegni lavorativi, con qualche sporadica presenza nel settore giovanile.

Nel 2022/2023 il ritorno alla guida del Visciano, dove ha condotto la squadra con buoni risultati. Lo scorso anno ha accettato la sfida del Vico Calcio, ancora in Prima Categoria, esperienza conclusasi dopo pochi mesi.

Ora Santorelli riparte da Baiano, in un ambiente che conosce bene e dove avrà il compito di rilanciare il progetto tecnico della società. La dirigenza ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando la volontà di costruire una squadra competitiva e legata al territorio.

Nelle prossime settimane sono attese le prime indicazioni sul mercato e sull’organico che affronterà la nuova stagione.