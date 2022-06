Tavolo di concertazione sulla disabilità ad Avella. Il 28 giugno la riunione

Il Forum delle Persone Disabili continua ad operare e recentemente riunitosi, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Avella un tavolo di concertazione e di confronto sulle problematiche legate alle persone disabili.

Si riscontra una grande apertura da parte della Giunta di Vincenzo Biancardi e non solo, al punto tale che la richiesta formulata dai componenti è stata accolta a braccia aperte ed a cuore libero. Nella Sala Alvarez del Palazzo Ducale, il giorno 28 Giugno alle ore 17:30 saranno seduti ad un tavolo comune il Primo Cittadino, l’Assessore alle Politiche Sociali Anna Alaia, l’Assessore alla Cultura Tonia Caruso e la Consigliera delegata alle Attività Giovanili e Sportive Nicoletta Longobardi, unitamente ai Signori Anna Bove, Felice Gaglione, Antonietta Napolitano, Vincenzo Serpico e Giuliana Tirone. Sul banco di prova la possibilità di attivare in sinergia con le forze disponibili in campo pubblico e privato una serie di servizi, ai quali possono attingere tutte le persone con handicap residenti nel Comune ed anche coloro, su richiesta, possibilmente dei Comuni viciniori. Si tratta di rendere concreto e palpabile un obbiettivo da sempre dichiarato dal Forum delle Persone Disabili, quello di fare e non di proclamare, intenzioni pienamente condivise dall’Ente Locale: ai posteri l’ardua sentenza!

Carmelina Calabria

adsense – Responsive – Post Articolo