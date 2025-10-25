Taurano, scontro tra due Panda sulla provinciale: un ferito lieve, indagano Polizia Locale e Fiamme Gialle

TAURANO – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale Taurano–Monteforte, dove due Fiat Panda si sono scontrate in uno degli ultimi tornanti che conducono al centro del paese. L’impatto, quasi frontale, è avvenuto in un tratto particolarmente insidioso della carreggiata, spesso teatro di manovre azzardate e scarsa visibilità.

Secondo una prima ricostruzione, una delle due vetture, diretta verso Taurano, avrebbe invaso parzialmente la corsia opposta, centrando in pieno l’altra Panda che procedeva in direzione Monteforte. L’urto ha provocato danni significativi ai due veicoli.

Il conducente dell’auto diretta verso Monteforte è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lauro e Taurano, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica esatta del sinistro. Presenti anche il personale del Commissariato di Polizia di Lauro e una pattuglia della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, impegnati nei controlli di routine e nella gestione della viabilità.

Il traffico ha subito rallentamenti per oltre un’ora, mentre i mezzi venivano rimossi e la strada ripulita dai detriti.

Un altro episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza della Taurano–Monteforte, un’arteria tanto panoramica quanto pericolosa.