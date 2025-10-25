Regionali in Campania, nella lista del candidato Presidente anche la baianese Silvana Acierno accanto ad Amendola, Famiglietti e Fiordellisi

Alle prossime elezioni regionali in Campania, il candidato Presidente ha deciso di radicare la propria presenza anche in Irpinia con una lista civica che punta a rappresentare il territorio e le sue istanze più autentiche. Una scelta che conferma la volontà di costruire un progetto politico ampio e inclusivo, capace di unire esperienze provenienti dal mondo istituzionale, sindacale e civico.

In cima alla lista figura Maria Laura Amendola, capolista e volto simbolo dell’impegno civico e sociale sul territorio, seguita da personalità di rilievo come Luigi Famiglietti, già deputato e profondo conoscitore della macchina amministrativa, e Franco Fiordellisi, ex segretario della CGIL Avellino, da sempre impegnato sui temi del lavoro e dei diritti. A completare il gruppo, Silvana Acierno, espressione del Baianese e punto di riferimento per il mondo dell’associazionismo locale.

La compagine si propone come un contenitore di competenze e visioni diverse, con l’obiettivo dichiarato di dare voce all’Irpinia all’interno del dibattito regionale e di riportare al centro le questioni legate allo sviluppo, all’occupazione e ai servizi pubblici. Una lista che mira a essere non solo strumento elettorale, ma anche laboratorio politico per una nuova stagione di partecipazione e rappresentanza territoriale.