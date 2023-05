TAURANO (AV). Tentano di incendiare un bar in piazza, giovani evitano che il fuoco si propaghi

In Piazza Freconia a Taurano questa notte, ignoti, hanno dato fuoco all’ingresso di uno dei due bar presenti, lo stesso fabbricato che al piano superiore ospita la Proloco Taurano. Tutto è avvenuto intorno alle tre, quando è stato dato da alcuni giovani, l’allarme ai Vigili del Fuoco e nello stesso tempo provvidenzialmente tentato di non far propagare le fiamme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Lauro e quelli della Compagnia di Baiano, che si sono occupati di avviare le indagini per stabilire l’eventuale movente del raid ai danni del titolare, un cinquantaquattrenne del posto. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno poi messo in sicurezza l’area. Azione di matrice dolosa, sarebbe stata riscontrata traccia di liquido infiammabile. . Sulla vicenda e’ intervenuta anche la Proloco: “È una vergogna, ancora un atto riprovevole, ancora a registrare nel nostro territorio, nei nostri paesi, nella nostra Taurano, un vergognoso atto di intimidazione, di offesa, di pratiche criminali. Stanotte hanno vandalizzato dando fuoco al bar dell’amico Sebastiano e Ivana, in piazza a Taurano, locale adiacente alla chiesa parrocchiale e sottostante alla nostra sede proloco. La nostra associazione condanna in maniera assoluta queste pratiche delinquenziali e esprime vicinanza e solidarietà a Sebastiano e Ivana”.