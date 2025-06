Casagiove, dramma a pranzo: 55enne muore soffocato nella sua abitazione

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Casagiove nel primo pomeriggio di ieri. Un uomo di 55 anni, con disabilità, è deceduto all’interno della sua abitazione di viale Europa dopo aver presumibilmente ingerito un boccone che gli ha ostruito le vie respiratorie.

L’allarme è stato lanciato dai familiari, che si sono insospettiti non ricevendo più risposte dal loro congiunto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con un’ambulanza, un’automedica e due pattuglie della Polizia di Stato. All’arrivo degli operatori sanitari, però, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: era già privo di vita.

Nonostante i tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato inutile. La salma è stata sottoposta a sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà ulteriori accertamenti per chiarire con esattezza le cause del decesso.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra i residenti della zona, colpiti dall’improvvisa perdita.