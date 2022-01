SPERONE.”Uniti per Sperone: aspettare un attimo prima di aprire le scuole sarebbe stato saggio”

Comunicato Uniti: In tutto il mandamento si chiudono le scuole per allerta meteo, in un momento delicato.

In data 3 Gennaio chiedevamo screening di massa per un rientro in sicurezza. Purtroppo la situazione dei contagi è continuata a peggiorare dal 3.

A questo punto aspettare un attimo prima di riaprire sarebbe stato saggio.

Chiediamo al Sindaco di intervenire, come hanno fatto gli altri comuni del mandamento.

adsense – Responsive – Post Articolo