NOLANO. Ecco quali comuni aprono le scuole e quale restano chiuse nell’area nolana

In queste ore si susseguono ordinanze di vario genere che riguardano le scuole del territorio nolano. Dopo la pronuncia del Tar della Campania che ha sospeso l’ordinanza De Luca che prevedeva la Dad in Campania ecco quali sindaci dei comuni dell’area hanno deciso si rimanere chiuse le Scuole e chi no. I sindaci di Mariglianella, Scisciano, San Vitaliano, Saviano, Comiziano, Cicciano, Pomigliano d’Arco e Brusciano e Somma Vesuviana hanno deciso di confermare le ordinanze di chiusura emesse il 6 ed il 7 gennaio 2022, riservandosi per domani un approfondimento alla luce della decisione del TAR e dei dati epidemiologici forniti dall’Asl Na 3 Sud. In questi comuni, pertanto, domani proseguiranno le lezioni a distanza per le scuole di ogni ordine e grado.

Nei Comuni di Marigliano e Nola, invece, domani riprenderanno le attività in presenza per scuole materne, elementari e secondarie di primo grado mentre proseguiranno a distanza quelle per le scuole secondarie di secondo grado.

