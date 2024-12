SPERONE. “Successo e Emozioni: La Parthenope Cordes Ensemble incanta nella Chiesa di Sant’Elia”

Grande successo e unanimi consensi per il concerto che si è tenuto questa sera nella Chiesa di Sant’ Elia di Sperone promosso ed organizzato dalla Pro Loco. Ad esibirsi in un repertorio ricercato La Parthenope Cordes Ensemble formata da Maria Sirignano voce narrante, Orsola Russo Mezzosoprano, Vincenzo Frappola alla Chitarra e Giuseppe Russo all’ Oboe. Applausi per i classici napoletani, tra cui spiccava O marenariello, Lo cardillo e la delicata e sognante A’ vucchella di F.P.Tosti. Commozione e coinvolgimento per Stille Nacht e White Christmas, che hanno immerso il pubblico nella tradizionale atmosfera natalizia. Suggestiva la chiesa in cui era possibile ammirare l’antica cappella dedicata a Sant’ Elia, illuminata e visitabile per l’ occasione. Presenti i rappresentanti dell’ istituzioni civili e religiose, che hanno espresso parole di profondo apprezzamento per il repertorio proposto e per l’alto livello delle professionalità che si sono esibite. Splendida l’accoglienza riservata agli artisti da parte della Pro loco che li hanno omaggiati con applausi, elogi e omaggi floreali.