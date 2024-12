Festa degli Anziani 2025: Una serata di gioia e auguri al Teatro Colosseo di Baiano

Il prossimo 2 gennaio 2025, a partire dalle ore 18:00, il Teatro Colosseo di Baiano ospiterà l’annuale Festa degli Anziani, un evento molto atteso organizzato dall’Associazione “PerBacco – Anni d’Argento” con il patrocinio del Comune di Baiano. La manifestazione si inserisce nell’ambito delle iniziative del “Natale a Baiano” e si preannuncia come un momento di aggregazione, divertimento e condivisione per celebrare l’inizio del nuovo anno.

Un programma ricco di emozioni

La serata sarà allietata da uno spettacolo musicale coinvolgente e intrattenimenti di qualità, con la partecipazione di artisti che sapranno regalare sorrisi e momenti di leggerezza a tutti i presenti. L’evento vedrà protagonisti il duo di artisti Franco Gaetano ed Elena Annunziata, accompagnati dalla talentuosa Roberta Sanna, in uno spettacolo dal sapore retrò intitolato “Cafè Chantant”. Il loro repertorio promette di trasportare il pubblico in un’atmosfera magica, tra musiche, canti e performance teatrali.

Un gesto di attenzione per i partecipanti

Al termine della serata, a ogni nucleo familiare presente verrà consegnato un omaggio natalizio come augurio di un sereno e prospero 2025. Questo gesto simbolico testimonia l’attenzione e la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’Associazione “PerBacco – Anni d’Argento” alla comunità locale, in particolare agli anziani, veri pilastri della nostra società.

Un invito a partecipare

Il sindaco Enrico Montanaro e il presidente dell’Associazione “Anni d’Argento”, Stefano Lieto, invitano calorosamente tutti a prendere parte a questa festa speciale, sottolineando l’importanza di iniziare l’anno nuovo all’insegna dell’unione, del buonumore e della solidarietà.

Non mancate a questo appuntamento speciale, che si preannuncia come una serata indimenticabile per tutti i partecipanti. Auguri di buone feste e buon divertimento!