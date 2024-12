“Tragedia a Montemiletto: 60enne perde la vita in un incidente stradale sulla provinciale 173”

l 2024 si chiude con un ennesimo dramma della strada in Irpinia. Nel pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale 173 che collega Montemiletto a Montefalcione, un incidente mortale ha scosso la comunità locale.

A perdere la vita è stato un uomo di 60 anni, residente proprio a Montemiletto. La sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata nella zona di contrada Bosco, trasformando una tranquilla giornata in una tragedia che lascia sgomenti familiari, amici e conoscenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato con tutte le loro forze di rianimare il conducente. Purtroppo, ogni sforzo è stato vano e il 60enne è deceduto sul luogo dell’incidente.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Saranno fondamentali le testimonianze di eventuali presenti e l’analisi dei rilievi effettuati sul luogo del sinistro per chiarire se si sia trattato di un errore umano, di un guasto meccanico o di altre cause.

La comunità di Montemiletto, sotto shock per l’accaduto, si stringe intorno alla famiglia della vittima in un momento di profondo dolore. Un dramma che riaccende i riflettori sull’importanza della sicurezza stradale e sulla necessità di prevenire tragedie simili, specialmente lungo le strade locali spesso teatro di incidenti gravi.

Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure di controllo e sicurezza per ridurre il rischio di simili eventi futuri.