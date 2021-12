SPERONE. Si accende oggi il presepe di Antonino Napolitano allestito nel piazzale Sant’Elia

Si terrà sabato 11 dicembre, alle ore 20.00, il click di accensione del presepe di Antonino Napolitano, che sarà allestito, come ormai ogni anno, nel Piazzale Sant’Elia a Sperone. Un appuntamento che ormai è diventato fisso per gli speronesi e non solo.

Una passione, quella di Antonino, che anno dopo anno si è fatta sempre più forte fino a raggiungere il suo apice oggi, con la realizzazione di un presepe di dimensioni enormi, quasi 6 metri di lunghezza e 2,50 di profondità, montato su un’impalcatura e arricchito di ambientazioni uniche, ma soprattutto fatte a mano (e quest’anno ci saranno molte novità).

Questa rappresentazione vuole essere un’occasione per manifestare il senso di collettività e fratellanza, per dare ai Cittadini di Sperone un segno di speranza dopo quasi due anni di emergenza sanitaria.

Sarà un momento emozionante e suggestivo, a cui siete tutti invitati e in cui sarà effettuata una benedizione dal parroco Don Reinaldo.

Non resta che recarvi a Sperone per ammirare questa maestosa opera di passione e artigianato!

