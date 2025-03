SPERONE. L’ultimo saluto a Rosa Tufano: una vita dedicata all’amore per la famiglia

Sperone piange la scomparsa di Rosa Tufano, venuta a mancare all’età di 61 anni. Una moglie e una madre esemplare, che ha dedicato ogni istante della sua vita alla famiglia, con amore, dedizione e infinita generosità. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di condividere con lei momenti preziosi.

I funerali si terranno domani, giovedì 27 marzo 2025, alle ore 10:30, partendo dalla casa dell’estinta in via Sant’Eliseo per la parrocchia di Sant’Elia, dove amici e parenti potranno raccogliersi in preghiera per darle l’ultimo saluto.

In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto al marito Carmine Gaglione e ai figli Daniele e Maria Pia, condividendo il loro immenso dolore per la perdita di una donna straordinaria.

A loro e a tutti i familiari vanno le nostre più sentite condoglianze da tutta la redazione di Binews in particolare dall’amico Felice Siniscalchi.