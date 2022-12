SPERONE. Luci e Sapori d’autunno, successo per l’iniziativa che ha coinvolto tutte le associazioni del paese. Video e Foto

Grande partecipazione questa sera a Sperone nel piazzale Sant’Elia per l’evento “Luci e Sapori d’autunno”, che ha visto impegnate tutte le associazioni del paese, dalla Proloco al Forum Giovanile, dall’associazione Smile Animation al Comitato Festa, da GRS all’Azione Cattolica e tante altre ancore per un evento patrocinato dalla Regione Campania che ha proposto nella serata dell’Immacolata stand gastronomici e tanto divertimento per grandi e piccini. Aperta anche la chiesa antica di Sant’Elia con il suo museo di arte contadina ed è stato possibile ammirare anche il presepe di Antonino Napolitano. La serata è stata poi allietata dalla musica di Ciccio Merolla.