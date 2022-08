SPERONE. Lampione spento da mesi, la protesta dei residenti di via Ferrovia

“Questo lampione è guasto da prima dell’estate in via Ferrovia a Sperone”, ci scrive una lettrice. “Abbiamo inviato PEC, segnalato al Comando dei Vigili Urbani ma mai nessuno è intervenuto. L’estate è passata, ma onestamente l’inverno con le giornate corte e il buio che arriva presto, vorremmo la strada in quel punto illuminata”. Questa la richiesta dei residenti che sperano in un immediato intervento da parte dell’Ente onde permettere la riparazione dello stesso essendo via Ferrovia anche una strada molto frequentata.