Sperone – Il professor Salvatore Alaia lancia il Movimento Zero Spaccato: “Diamo voce a chi non ne ha più”

Sperone torna a far parlare di sé, e stavolta lo fa con la grinta di chi non ha più voglia di stare a guardare.

Il professor Salvatore Alaia, volto noto della politica locale e personaggio mai banale, ha presentato ufficialmente il suo nuovo progetto Movimento Zero Spaccato.

Un nome forte, diretto, come una scossa. Alaia lo definisce “il fronte del dissenso”, un punto di ritrovo per chi si sente dimenticato, per chi ha perso fiducia in una classe politica che, parole sue, “ha smesso di servire il popolo e pensa solo a spartirsi le poltrone”.

Con il suo stile schietto e senza peli sulla lingua, Alaia affonda il colpo: “Siamo circondati da gente che venderebbe l’anima pur di arrivare alla poltrona. Gente che ha fame di potere ma zero passione. La dignità non è più di moda, ma noi vogliamo rimetterla al centro.”

Un messaggio duro, quasi una sferzata a tutto l’establishment. Il Movimento Zero Spaccato nasce dunque come un grido di risveglio, un invito a riscoprire il senso più autentico della politica: servizio, partecipazione, coraggio.

E, conoscendo Alaia, c’è da scommettere che non sarà un fuoco di paglia.