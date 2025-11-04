Sorbo Serpico, assemblea elettiva del Forum Irpino del Terzo Settore

Si svolgerà mercoledì 5 novembre, alle ore 18.00, presso il Sorbolab di Sorbo Serpico, l’Assemblea elettiva degli organi del Forum irpino del Terzo Settore, l’organismo unitario di rappresentanza di oltre 40 organizzazioni che in Provincia di Avellino operano nel campo del volontariato, dell’associazionismo di promozione sociale, della cooperazione sociale, della solidarietà e cooperazione internazionale, della filantropia, della promozione sportiva e del tempo libero, della difesa dei consumatori.

Il Forum ha l’obiettivo principale nella valorizzazione delle attività e delle esperienze che le cittadine e i cittadini, autonomamente organizzati, attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita delle comunità, attraverso percorsi basati sull’equità, la giustizia sociale, la sussidiarietà, lo sviluppo sostenibile. I compiti principali del Forum, a tutti i livelli, sono quelli di rappresentanza sociale e politica nei confronti delle Istituzioni, quindi anche delle Regioni e degli Enti Locali; ed inoltre, il coordinamento ed il sostegno alle reti interassociative che si affianca ed interagisce coi Centri di Servizi per il volontariato.

L’Assemblea di Sorbo Serpico conclude un percorso costitutivo durato un triennio e che ha visto diversi appuntamenti di approfondimento e condivisione ai quali hanno partecipato i responsabili nazionali e regionali del Forum.

I lavori si apriranno con la nomina delle commissioni elettorali, proseguiranno con la Relazione introduttiva del Portavoce provinciale Alfredo Cucciniello, Presidente delle ACLI, che concluderà il suo mandato; a seguire il dibattito generale ed in conclusione le elezioni del Portavoce, dei componenti il Coordinamento provinciale e degli organi di garanzia.