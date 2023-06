SPERONE. “Giornata ecologica”, sabato 3 giugno presso la Villa comunale insieme al Forum dei Giovani

Il 3 giugno presso la Villa comunale di Sperone si terrà la “Giornata Ecologica“ una manifestazione in collaborazione con l’Associazione Nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia” e l’I.C.S Giovanni XXIII-G.Parini Baiano-Sperone per sensibilizzare il tema della salvaguardia dell’ambiente. L’evento avrà inizio alle ore 9:30; verranno distribuiti cappellini e gadget, attrezzature e utensili per una pulizia “simbolica” della villetta. Seguiranno varie attività, tra cui la piantumazione di un albero. Ingresso libero a tutte le famiglie: “Tuteliamo insieme il nostro ambiente”