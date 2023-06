BAIANO. Festa della maggiore età e il 2 giugno. Video e Foto

Il 2 giugno del 2012 il Circolo Sociale di Baiano organizzò per la prima volta una apprezzata manifestazione, la “Festa della Maggiore Età”, con una finalità chiarissima: testimoniare l’attenzione che tutta la comunità ha nei confronti dei giovani e recuperare il rapporto tra generazioni che, negli ultimi anni, sembrava smarrito. Una solidarietà che emergeva chiara nell’invito consegnato ai ragazzi in quel giugno 2012: “E’ la comunità intera che allarga le braccia per accogliere voi ragazzi diventati maggiorenni, per farvi sentire che, da figli di questa comunità, potete sempre contare su di noi, mettendo in risalto, in un mondo globalizzato e appiattito nel quale tutti sembrano uguali, tutto il valore delle proprie radici, della propria appartenenza; è un modo per esservi vicini, per rappresentarvi il nostro affetto in un momento in cui il vostro futuro è messo in discussione da una terribile crisi che ha colpito soprattutto i giovani, è un augurio collettivo a fare bene nella vita, a realizzare i vostri sogni “.

Questa mattina, si è svolta la nona edizione, dopo una forzata pausa di due anni a causa della pandemia, la manifestazione è tornata a festeggiare i nuovi maggiorenni del paese e per la verità anche qualcuno ormai ventenne. Teatro dell’iniziativa piazza Napolitano, nei pressi del monumento ai caduti dove la manifestazione ha preso il via per poi spostarsi all’interno del teatro “Colosseo”. Organizzata sempre dal Circolo Sociale diretto da Antonio Vecchione, ideatore dell’iniziativa, ha visto la collaborazione della Pro Loco Baiano, del Forum dei Giovani e dell’orchestra musicale dei giovani dell’istituto scolastico “Parini” che hanno arricchito e colorato con la loro musica la mattinata, il tutto con il patrocinio del Comune di Baiano. Premiati oltre trenta giovani a cui è stata regalata una copia della Costituzione Italiana oltre ad una pergamena ricordo.