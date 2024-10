SPERONE. Costituito il Nuovo Comitato Festa Sant’ Elia 2024/25

Il 10 ottobre 2024, presso la parrocchia di Sant’ Elia, si è costituito il nuovo Comitato per la Festa di Sant’ Elia 2024/2025, alla presenza del parroco Don Reinaldo, presidente di diritto del Comitato. La nuova squadra, arricchita da nuovi membri, è stata eletta in un clima di serenità e comunione di intenti, con l’obiettivo di organizzare al meglio i festeggiamenti in onore di Sant’ Elia e Sant’ Eliseo, simboli di devozione per la comunità.

Durante l’assemblea, sono state assegnate le seguenti cariche all’unanimità:

•Delegato Presidente: Michele Longobardi

•Vice Delegato: Elia De Matteo

•Segretaria: Anna Caramiello

Il Comitato, spinto da una forte fede e spirito comunitario, ha accolto con entusiasmo la nomina dei nuovi membri. Oltre al direttivo, sono stati annunciati anche i componenti del gruppo operativo, che contribuiranno alla realizzazione della festa:

•Anna Caramiello

•Antonio Solombrino

•Pasquale Longobardi

•Lucia Soriano

•Danilo Napolitano

•Elia De Matteo

•Luigi Manzo

•Giovanni Soriano

•Salvatore Amato

•Christian Foresta

•Antonio Foresta

•Domenico Liccardo

•Fabio Napolitano

•Luigi Melissa

•Vincenzo Tufano

•Angelo Napolitano

•Iandolo Giuseppe

•Alessio Pezzillo

•Antonio Maietta

•Mariano Muccio

•Isidoro D’Anna

L’intera comunità porge le proprie congratulazioni ai membri eletti, augurando loro un ottimo lavoro per i preparativi della prossima festa in onore dei santi patroni.

