Sirignano, polemiche sulla villa comunale: i frequentatori denunciano l’inciviltà dei proprietari di cani

Una residente ha denunciato con forza la situazione attraverso post su Facebook, criticando coloro che, incuranti della presenza dei bambini, portano i cani a defecare nel prato senza raccogliere i bisogni. Ha descritto lo scenario in cui i piccoli giocano e corrono rischiando di calpestare gli escrementi, sottolineando come questo comprometta la fruibilità del parco, una delle poche aree verdi accessibili del paese.

La stessa ha manifestato l’intenzione di scattare fotografie e documentare pubblicamente i comportamenti incivili, al fine di sensibilizzare i cittadini e presentare testimonianze al Comune, sperando che le autorità possano prendere provvedimenti per migliorare la pulizia e la manutenzione della villa. Secondo lei, l’inciviltà di pochi mette a rischio la sicurezza e l’igiene di tutti, minando il decoro di uno degli spazi pubblici più apprezzati della zona.

La questione non è solo una preoccupazione per il degrado ambientale, ma anche per la salute dei bambini che frequentano l’area.