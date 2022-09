Questa mattina poco prima delle 8.00 un auto autocarro adibito al trasporto di legna nel transitare su via Nazionale delle Puglie a Sperone intento a svoltare nella strada che porta alla zona industriale si è rovesciato. Per fortuna on gravi le conseguenze per il conducente del mezzo mentre la legna ha invaso l’incrocio in questione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i mezzi di soccorso per provvedere all’ rimozione del messo e del carico.