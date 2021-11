SPERONE. A Capodanno saranno offerte 270 polpette alla mensa dei poveri. L’iniziativa è della Pro Loco e dell’hosteria “Le Gourmet”

L’iniziativa è della Pro Loco in collaborazione con l’hosteria le Gourmet per il Capodanno 2022 quando saranno preparate e donate ben 270 polpette alla mensa della Caritas di Nola. Un modo per essere vicini a chi, purtroppo oggi sempre di più, è in difficoltà ed è costretto a rivolgersi ai centri di accoglienza anche solo per un pasto caldo. L’iniziativa della Pro Loco di Sperone e dell’Hosteria le Gourmet è lodevole e rappresenta un modo per contribuire ad aiutare chi non ha la possibilità di una vita normale.

