“Sotto al Palco Ci Sono Anch’Io”: Campagna di Sensibilizzazione per l’Inclusione delle Persone con Disabilità

Le associazioni Alta Irpinia Solidale e M.I.D. (Movimento Inclusione Disabili) hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione intitolata “Sotto al Palco Ci Sono Anch’Io”, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate all’accessibilità e all’inclusione delle persone con disabilità durante gli eventi pubblici, in particolare i concerti.

Questa iniziativa nasce dalla necessità di garantire che le persone con disabilità possano partecipare in sicurezza e con comfort agli eventi culturali e musicali, seguendo le disposizioni della “Direttiva Piantedosi” (numero 11001/1/110 (10)), introdotta dal Ministro Piantedosi. La campagna mira a smuovere le coscienze delle amministrazioni comunali e dei comitati organizzatori, affinché si adottino le misure necessarie per garantire un’adeguata assistenza e inclusione.

Negli ultimi anni, molte problematiche e discriminazioni sono emerse sul territorio, evidenziando la necessità di un intervento deciso per migliorare l’accessibilità. I rappresentanti delle associazioni, Vutale Recc e Giovanni Esposito, confidano in un parere favorevole riguardo alla loro iniziativa e continueranno a presenziare agli eventi per tutelare i diritti delle persone fragili.

Con questa campagna, le due associazioni intendono lanciare un forte messaggio di inclusione, sottolineando l’importanza di una partecipazione equa per tutti, in linea con le normative vigenti e le esigenze della comunità.