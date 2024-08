POMIGLIANO. Nuove Nomine per le Partecipate di Pomigliano d’Arco: Giovanni Luca Gelonese e Adele Rea in Testa ai Nuovi Cda

Sono state ufficializzate oggi, dall’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco guidata dal sindaco Raffaele Russo, le nuove nomine per il consiglio di amministrazione della società partecipata Enam e dell’amministratore unico della partecipata Asm. L’assessore alle Partecipate, Mattia De Cicco, ha presieduto l’assemblea tenutasi presso la sede della società, dove ha annunciato i nuovi incarichi. Per la società Enam, il nuovo presidente è Giovanni Luca Gelonese, affiancato da Maria Ferriero e Domenico Romano. Quest’ultimo, dottore commercialista, è stato assessore al bilancio dal 2010 al 2015 con l’amministrazione guidata, anche allora, da Raffaele Russo. Dal Comune si sottolinea che la scelta è stata motivata dalla necessità di rafforzare la governance della società e di promuovere una gestione più efficace. Per quanto riguarda Asm, l’assemblea ha nominato Adele Rea quale nuovo amministratore unico. Rea è chiamata a dirigere la partecipata verso nuovi traguardi, garantendo efficienza operativa e miglioramento dei servizi. L’assessore Mattia De Cicco ha espresso grande soddisfazione per le nomine effettuate, sottolineando l’importanza di “affidare ruoli chiave a professionisti di alto livello”. “Ringrazio innanzitutto per il lavoro profuso i componenti dei Cda uscenti – ha detto – con queste scelte, intendiamo consolidare la gestione delle nostre partecipate, promuovendo trasparenza e competenza. Sono convinto che i nuovi nominati sapranno affrontare le sfide future con determinazione e visione strategica”.