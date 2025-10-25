Somma Vesuviana, ripartono i lavori alla Ex Bertona: “La nuova scuola sarà pronta a giugno”

SOMMA VESUVIANA – È ufficialmente ripartito il cantiere della Ex Bertona, una delle opere più attese nell’ambito dell’edilizia scolastica sommese. Dopo mesi di stop e incertezze, ieri mattina si è tenuta la cerimonia di riconsegna dei lavori presso l’edificio del III Circolo Didattico di via Santa Maria del Pozzo, alla presenza del commissario prefettizio Ida Carbone.

Un taglio del nastro simbolico ma dal forte valore istituzionale, che segna la ripartenza di un progetto bloccato dal sequestro del cantiere nel marzo 2024, episodio che aveva interrotto bruscamente il percorso di ricostruzione dell’edificio demolito.

«È un passo importante per la città e per la comunità scolastica», hanno commentato dagli uffici comunali, sottolineando che l’intervento è finanziato per un importo complessivo di 6,88 milioni di euro, di cui 4 milioni provenienti dai fondi PNRR – Misura 2, e il resto coperto da altri contributi pubblici.

L’obiettivo è chiaro: consegnare la nuova scuola entro il 30 giugno prossimo, restituendo a Somma Vesuviana una struttura moderna, sicura ed efficiente, in linea con i più recenti standard di sostenibilità e innovazione.

Con la riapertura del cantiere, la città guarda con fiducia al completamento di un’opera simbolo di rinascita e attenzione al futuro delle nuove generazioni.