De Luca: “Auguri a tutti i candidati, ma serva una campagna elettorale civile e rispettosa della verità”

NAPOLI – Nel giorno in cui si è concluso il deposito delle liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto rivolgere un messaggio di equilibrio e responsabilità al mondo politico.

«Credo sia doveroso, nelle mie funzioni di presidente, augurare buon lavoro a tutti i candidati – ha dichiarato De Luca –. Mi auguro che questa campagna elettorale si svolga in un clima civile, con rispetto reciproco e, soprattutto, con rispetto della verità».

Il governatore ha poi ammonito contro derive di propaganda esasperata e falsificazioni del dibattito: «Ho già visto qualche accenno di strumentalizzazione e mistificazione, e devo dire che mi sono indignato. La verità è un valore, non un optional».

A margine delle Giornate della Salute in piazza Plebiscito, De Luca ha aggiunto un richiamo etico al senso della politica: «Nella mia vita ho sempre rispettato il lavoro, soprattutto quando veniva fatto da chi non la pensava come me. Questo è il senso vero della politica, quando conserva la sua dignità».

Infine, interpellato sulle candidature di Maria Rosaria Boccia e dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, De Luca ha risposto con una nota di ironia e misura: «Dobbiamo sempre avere spirito cristiano».

Un messaggio che suona come un invito alla sobrietà e al confronto leale, mentre la corsa elettorale campana entra ufficialmente nel vivo.