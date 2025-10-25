Avellino, furto di armi e gioielli in abitazione: arrestato 27enne georgiano, recuperati cinque fucili

AVELLINO – È finita a Napoli la fuga di un 27enne di origine georgiana, accusato di aver messo a segno un furto in un’abitazione di Avellino, portando via armi e oggetti preziosi. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino, con il supporto dei colleghi di Napoli, al termine di un’attività investigativa serrata e precisa, condotta anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini.

Il giovane, ritenuto responsabile del furto aggravato, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, mentre le armi rubate – cinque fucili da caccia – sono state recuperate e poste sotto sequestro.

Le indagini proseguono per individuare eventuali complici che avrebbero partecipato all’azione criminale. Al momento, le accuse restano provvisorie e la misura cautelare è stata adottata in fase di indagine preliminare: il 27enne è quindi da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

La Polizia rinnova l’appello ai cittadini a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente al 113 qualsiasi movimento sospetto nei pressi delle abitazioni – persone sconosciute, rumori insoliti o veicoli che si aggirano senza motivo – per consentire un rapido intervento delle forze dell’ordine e prevenire nuovi episodi di criminalità.