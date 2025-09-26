Solofra, nuovo ambulatorio specialistico per la spasticità al plesso Landolfi

Un nuovo servizio dedicato ai pazienti con patologie neurologiche complesse è stato attivato al plesso “Agostino Landolfi” di Solofra, parte dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Si tratta di un ambulatorio specialistico per la spasticità, condizione che provoca rigidità, dolore, spasmi muscolari e limitazioni nei movimenti.

L’iniziativa nasce all’interno dell’Unità operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale, diretta dal dottor Giovanni Panariello, e si rivolge a persone che convivono con conseguenze di ictus, lesioni midollari, sclerosi multipla, traumi cranici o paralisi cerebrale infantile.

Secondo i dati clinici, la spasticità riguarda fino al 40% dei pazienti post-ictus e oltre il 60% dei bambini con paralisi cerebrale infantile. Per loro, l’ambulatorio di Solofra rappresenta un punto di riferimento importante sul territorio.

I percorsi terapeutici

Il nuovo servizio offrirà percorsi personalizzati che comprendono:

• valutazione fisiatrica e clinica;

• trattamenti farmacologici mirati;

• infiltrazioni eco-guidate di tossina botulinica;

• fisioterapia e tecniche di elettrostimolazione;

• utilizzo di ortesi e ausili riabilitativi.

Come accedere

L’ambulatorio si trova al piano terra del plesso Landolfi. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il CUP-ticket, presso gli sportelli o online attraverso il portale Sinfonia della Regione Campania.

Un tassello per la sanità territoriale

Con questa apertura, l’Azienda ospedaliera Moscati consolida la propria rete di servizi riabilitativi, integrando l’offerta con le strutture di Avellino e garantendo ai pazienti un approccio multidisciplinare per affrontare la spasticità e migliorarne la qualità di vita.