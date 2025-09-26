Pompei, colpo notturno in garage: arrestato 31enne, complice in fuga

POMPEI – Nella notte tra martedì e mercoledì, un tentativo di furto si è concluso con un arresto in via Lepanto. La Polizia di Stato ha fermato un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso poco dopo aver sottratto uno scooter e una bicicletta da un garage privato.

L’allarme è partito da una segnalazione alla Centrale Operativa: un residente, accortosi della presenza di due individui, ha dato l’allarme mentre i ladri cercavano di portare via i mezzi a due ruote. Alla vista dei vicini, i malviventi hanno abbandonato la refurtiva sulla strada, tentando una fuga precipitosa.

All’arrivo delle pattuglie del commissariato di Pompei, la scena si presentava chiara: i veicoli recuperati, i testimoni pronti a raccontare l’accaduto. Pochi minuti dopo, in una via adiacente, gli agenti hanno rintracciato uno dei sospetti, il 31enne, che è stato immediatamente arrestato.

Il complice, più rapido, è riuscito a far perdere le proprie tracce. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario, mentre le indagini proseguono per risalire all’identità dell’altro uomo.

Un episodio che, pur conclusosi senza gravi conseguenze, conferma la necessità di vigilanza e di prontezza negli interventi notturni nelle zone residenziali.