Avella, siglato protocollo d’intesa per la sicurezza stradale: controlli congiunti su veicoli commerciali

Il Comune di Avella e l’Ufficio 2 della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avviano una nuova e significativa collaborazione per innalzare i livelli di sicurezza sulle strade.

Il protocollo d’intesa sarà presentato e firmato ufficialmente martedì 30 settembre 2025, alle ore 11:30, presso la Casa comunale di Avella, alla presenza del sindaco Vincenzo Biancardi e del direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Salerno, Avellino e Potenza, Rocco Donato Pessolani.

I controlli sulla SS 7-bis

L’accordo prevede che, lungo la SS 7-bis (Km 58), la Polizia Municipale di Avella, in collaborazione con il personale tecnico della Motorizzazione Civile e con l’ausilio del Centro Mobile di Revisione, effettuerà controlli tecnici e documentali sui veicoli commerciali.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono chiari:

• garantire una maggiore sicurezza stradale;

• contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti;

• contrastare fenomeni di concorrenza sleale nel settore del trasporto su gomma.

Il coordinamento delle attività

Le operazioni saranno coordinate dal comandante della Polizia Municipale di Avella, Luigi Ambrosino, e dall’ingegnere Generoso Spagnuolo dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Avellino.

Un impegno condiviso

La firma del protocollo segna un passo avanti importante nella collaborazione tra istituzioni locali e ministeriali, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e promuovere regole chiare e rispettate nel trasporto stradale.