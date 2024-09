Solenni Festeggiamenti in Onore di Maria SS. delle Grazie a Quindici (AV)

Dal 30 agosto al 12 settembre 2024, la comunità di Quindici (AV) si riunisce per celebrare i Solenni Festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, un evento ricco di tradizione, fede e cultura, organizzato dal Comitato Festa 2023-24. La manifestazione, che si svolgerà in due programmi distinti — religioso e civile — promette di coinvolgere l’intera popolazione con una serie di eventi imperdibili.

*Programma Religioso*

Le celebrazioni religiose iniziano venerdì 30 agosto con la Novena che si terrà ogni sera alle ore 19:00 fino al 7 settembre. L’apertura ufficiale sarà segnata dall’Intronizzazione della Statua della Madonna alle 19:00, seguita dalla Santa Messa celebrata da don Ciro Biondi.

Sabato 7 settembre, la giornata sarà dedicata alla celebrazione delle Sante Messe, tra cui la cerimonia delle Prime Comunioni e la “Vestizione della Madonna”. In serata, un evento di particolare suggestione, “La Notte della Veglia in Chiesa”, accompagnerà i fedeli in un percorso di preghiera.

Domenica 8 settembre si terrà la Solenne Processione per le vie del paese, con la partecipazione delle autorità religiose e la comunità.

Il programma religioso prosegue fino a giovedì 12 settembre, con celebrazioni quotidiane e momenti di adorazione e preghiera dedicati ai vari gruppi della comunità, culminando con una messa per tutti i defunti di Quindici residenti all’estero.

*Programma Civile*

Il programma civile offre un’ampia gamma di eventi che arricchiranno le serate di Quindici. Il 4 settembre alle 21:30, si terrà la commedia teatrale “O ssaje comme fa ‘o core”, a cura della compagnia “Non ci resta che… Massimo”, nella piazza principale del paese.

Tra gli eventi musicali, si segnalano le serate del 5 settembre con lo spettacolo di cabaret di Ciro Giustiniani e del 6 settembre con il live show di Veronica Simioli.

Nel weekend del 7 e 8 settembre, le bande musicali “Città di Ailano” e “Città di Nardò” sfileranno per le vie del paese, allietando la comunità con concerti bandistici che si svolgeranno in Piazza Municipio. Domenica sera, uno spettacolo di fuochi pirotecnici concluderà in bellezza la giornata.

Il 9 settembre, un’altra banda musicale, “Gioia del Colle”, si esibirà nella piazza del paese, mentre il 10 settembre, il cantante Andrea Sannino sarà in concerto in Piazza San Sebastiano, seguito dalla lotteria di beneficenza.

*Ringraziamenti e Collaborazioni*

Un ringraziamento particolare è rivolto alle autorità civili e religiose per la loro preziosa collaborazione, nonché a tutta la popolazione di Quindici per il supporto e l’impegno profuso nella realizzazione degli eventi. La manifestazione si avvale del contributo di Ferrentino Creations per le luminarie e Sorrentino Fireworks per gli spettacoli pirotecnici.

I festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie rappresentano non solo un momento di fede e devozione, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami comunitari e celebrare insieme le tradizioni che rendono unico il comune di Quindici.