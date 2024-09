BAIANESE. Ripartono i Corsi Musicali da Over Sound: Pianoforte, Canto e Chitarra

La rinomata scuola di musica “Over Sound”, gestita dai fratelli Corrado, annuncia l’apertura delle iscrizioni per i corsi di pianoforte, canto e chitarra. Questa è un’opportunità imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi al mondo della musica o perfezionare le proprie abilità in questi strumenti.

Corsi Disponibili:

Pianoforte : Ideale per principianti e avanzati, con lezioni strutturate per sviluppare sia la tecnica che la teoria musicale.

Canto : Un corso per chi desidera migliorare la propria voce, imparare le tecniche vocali e acquisire confidenza nell'esibizione.

Chitarra: Per chi vuole apprendere o perfezionare la tecnica della chitarra, con un approccio personalizzato secondo il livello dell'allievo.

Contatti

Per informazioni e iscrizioni, contattare Pasquale Corrado al numero 392.37.66.297.

Non perdete l’occasione di sviluppare il vostro talento musicale con l’aiuto di professionisti esperti in un ambiente stimolante e accogliente. Le iscrizioni sono ora aperte e i posti sono limitati!