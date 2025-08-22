Sirignano, Mugnano del Cardinale e Pietrastornina: stop notturno all’acqua il 22 agosto

AVELLINO – Ancora disagi per i residenti dell’Irpinia. L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dalle sorgenti, sarà necessario procedere a una sospensione notturna dell’erogazione idrica nei comuni di Sirignano, Mugnano del Cardinale e Pietrastornina.

La chiusura dei serbatoi è prevista dalle ore 22:00 di venerdì 22 agosto 2025 alle ore 6:00 di sabato 23 agosto 2025.

Gli orari indicati riguardano le manovre degli impianti, ma per le singole utenze la sospensione e la successiva ripresa dell’acqua dipenderanno dai tempi di svuotamento e riempimento delle condotte. In considerazione della grave carenza idrica, l’interruzione potrebbe iniziare anche prima dell’orario stabilito.

Alla riapertura del flusso idrico, avverte Alto Calore, potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, destinati però a scomparire in pochi minuti e senza conseguenze sulla potabilità. Ai cittadini viene raccomandato di lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti fino alla completa limpidezza.

L’azienda ha assicurato che ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale.