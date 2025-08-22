Visciano: si insedia il nuovo Comitato Festa Maria SS. Consolatrice del Carpinello 2026

Visciano saluta con gratitudine il Comitato Festa 2025 che, con grande dedizione, ha saputo regalare alla comunità momenti di fede, tradizione e gioia. Con il cuore colmo di riconoscenza, la comunità si prepara ora ad accogliere il nuovo Comitato Festa 2026, che raccoglie il testimone per proseguire una storia secolare di devozione e partecipazione popolare.

Come ricorda il verso di una delle canzoni del Carro di Raffaele Montella, “Na festa vene e nata se ne va”, anche quest’anno il passaggio di consegne rinnova lo spirito di continuità che lega generazioni di Viscianesi alla Vergine del Carpinello.

Un ruolo centrale, ancora una volta, lo ricopre la famiglia Montella, che da oltre 80 anni mantiene l’appuntamento con la Madonna offrendo la tradizionale composizione floreale, gesto di fede e amore che arricchisce la festa e ne sottolinea il valore spirituale.

La comunità formula i migliori auguri al nuovo presidente del Comitato, Umberto Santorelli, e a tutti i membri che lo affiancheranno in questo percorso. A loro l’auspicio di un lavoro laborioso e proficuo, capace di rendere la Festa 2026 un’esperienza di fede e di comunione ancora più intensa.