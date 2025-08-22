Campania, allerta meteo gialla per il 23 agosto: previsti temporali improvvisi, grandine e vento forte

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo valido per l’intera giornata di domani, sabato 23 agosto, a causa del rischio di temporali improvvisi e localmente intensi che interesseranno tutto il territorio regionale.

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, i fenomeni saranno caratterizzati da rapida evoluzione e scarsa prevedibilità, con rovesci anche di forte intensità concentrati in brevi periodi. L’allerta resterà in vigore dalle ore 6.00 alle 20.00.

I rischi segnalati

I temporali potranno essere accompagnati da raffiche di vento, grandinate e fulmini, con possibili danni a coperture, impianti e strutture esposte, oltre a criticità lungo la fascia costiera per effetto del moto ondoso.

Dal punto di vista idrogeologico si segnalano rischi di allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo le strade, nonché la caduta di massi e frane nelle aree più fragili.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile invita le amministrazioni locali e la cittadinanza a osservare la massima prudenza: evitare la sosta in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi o zone particolarmente vulnerabili, e limitare gli spostamenti durante i fenomeni più intensi.

L’appello delle autorità è a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni ufficiali, così da ridurre al minimo i disagi e i possibili rischi per la popolazione.