Di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL

La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e di collaborazione tra la CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE e SVIMAR rappresenta un segnale straordinario di visione, responsabilità e futuro per l’intero Paese. Un accordo che nasce grazie alla sensibilità istituzionale della Sindaca Sara Funaro e all’impegno del Dott. Nicola Armentano, autorevole consigliere SVIMAR, appassionato e uomo di grande spessore umano e civile.

La PMI INTERNATIONAL – CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – esprime il proprio pieno sostegno all’azione che SVIMAR sta portando avanti con determinazione e intelligenza strategica. Un lavoro che oggi non riguarda più soltanto le aree interne del Mezzogiorno, ma interessa l’intera spina dorsale dell’Italia appenninica, fino ad arrivare alle realtà del Nord Italia che vivono le stesse criticità di spopolamento, marginalizzazione e perdita progressiva di servizi e opportunità.

Le aree interne non hanno confini geografici. Esse rappresentano una grande questione nazionale, economica, sociale, culturale e antropologica. Non si tratta soltanto di un progetto politico o di un indirizzo amministrativo: si tratta di una vera e propria missione di rigenerazione dell’Italia più autentica.

Questi territori custodiscono patrimoni straordinari di storia, arte, cultura, tradizioni, paesaggi e identità umana. Luoghi meravigliosi che hanno semplicemente bisogno di essere rianimati, riportati al centro dell’attenzione pubblica, delle istituzioni, della stampa, delle agenzie decisionali e del mondo produttivo.

La sfida è recuperare non solo i territori, ma soprattutto l’uomo. Ridare dignità alle comunità, riportare idee, eccellenze, competenze e intelligenze, coinvolgendo in particolare i giovani. È fondamentale creare servizi moderni, infrastrutture efficienti, innovazione digitale, formazione e opportunità concrete affinché si possa vivere, lavorare, fare impresa e produrre ricchezza anche nelle aree interne.

La bellezza, quando viene valorizzata, produce economia. Le preesistenze storiche, culturali e ambientali possono diventare motore di sviluppo sostenibile, turismo di qualità, nuove filiere produttive e modelli innovativi di comunità.

Per questo il progetto promosso da SVIMAR assume una valenza strategica per il futuro dell’Italia: rigenerare territori oggi considerati marginali significa riaccendere una parte fondamentale del nostro Paese, trasformando luoghi dimenticati in laboratori di rinascita economica, sociale e civile.

PMI International crede profondamente in questa visione e mette a disposizione la propria struttura nazionale e internazionale, le competenze, le relazioni e la volontà operativa per sostenere questo percorso di rilancio.

Rivolgiamo ancora i nostri complimenti alla dirigenza di SVIMAR per il lavoro straordinario che sta svolgendo con serietà, passione e lungimiranza. Il futuro dell’Italia passa anche dalla capacità di ridare luce, anima e prospettiva alle sue aree interne.