Forino (Av): La LIBERTAS compie 40 Anni. Domani 31 maggio dalle 18.00 l’ evento che coinvolgerà tutto Corso Roma

30/05/2026 binews.it EVIDENZA, IRPINIA 0

Forino (Av): La LIBERTAS compie 40 Anni. Domani 31 maggio dalle 18.00 l evento che coinvolgerà tutto Corso Roma

Sono già passati 40 anni da quel Maggio 1986 allorquando dopo la tragica parentesi del terremoto del 1980, alcuni probi amici decisero di aggregarsi insieme e dar vita ad un’ Associazione culturale la quale prese il nome di LIBERTAS FORINO.
Un sodalizio che ha valicato il tempo e fatto crescere generazioni di Forinesi attraverso eventi e manifestazioni culturali, le quali hanno interessato un po’ tutti i cittadini grandi e piccini. Tra quelle di maggior rilievo ” IL PRESEPE VIVENTE ” portato avanti per oltre 30 anni ed invidiato da un’ intera Regione , il quale nei giorni natalizi animava un paese che con unità e gioia partecipava alle antiche scene del mistero evangelico. Cosa dire poi della ” FIACCOLATA DEDICATA A SAN NICOLA” : chi giovane di Forino in questi 40 anni non ha partecipato a questa kermesse di fede diventanto devoto tedoforo per le strade d’ Italia??
Ma la LIBERTAS anche in altri aspetti del sociale ha operato in questi anni: il calcio , soprattutto con i settori giovanili come pulcini ed esordienti partecipando a diversi tornei provinciali.
La sua Storia negli ultimi tempi si è un tantino modificata, ma non stravolta collaborando a pieno regime anche con altre associazioni del territorio come il Forino Beach nell’ organizzazione fattiva ed operativa del FESTIVAL SERA PASSAIE, i MERCATINI DI NATALE A FORINO ed altro ancora.
Domani 31 Maggio dalle ore 18:00 per il corso via Roma con interventi delle istituzioni , ricorsi e testimonianze, in un felice momento conviviale, si ricorderanno questi 40 anni che dal 1986 la LIBERTAS porta avanti con passione e tradizione.
Dunque ad Majora e Auguri alla LIBERTAS FORINO per questi suo importante traguardo.

Forino (Av): La LIBERTAS compie 40 Anni. Domani 31 maggio dalle 18.00 l evento che coinvolgerà tutto Corso Roma Forino (Av): La LIBERTAS compie 40 Anni. Domani 31 maggio dalle 18.00 l evento che coinvolgerà tutto Corso Roma Forino (Av): La LIBERTAS compie 40 Anni. Domani 31 maggio dalle 18.00 l evento che coinvolgerà tutto Corso RomaDaniele Biondi