A Tufino nasce il “Wall Street Festival”

Arte urbana, riqualificazione e cultura giovanile al centro della prima edizione del festival che trasformerà la città in un laboratorio creativo a cielo aperto

Il 1° e 2 giugno 2026 la Gescal di Tufino, in Via dei Faggi 80, ospiterà la prima edizione del Wall Street Festival, una manifestazione dedicata alla street art, al writing e alle espressioni artistiche contemporanee urbane, nata con l’obiettivo di trasformare gli spazi pubblici in luoghi di aggregazione, identità culturale e rigenerazione sociale.

Il progetto prende vita dalla collaborazione tra il Comune di Tufino, la Pro Loco di Tufino e l’impulso creativo dei ragazzi della Saba Movement Crew, realtà giovanile attiva nella promozione dell’arte urbana e della cultura street sul territorio.

Il Wall Street Festival rappresenta il primo grande evento dell’Agro Nolano capace di racchiudere il mondo dell’arte urbana a 360 gradi, coinvolgendo writer, street artist, pittori, fotografi, performer, musicisti e artisti di strada in un unico progetto culturale di valorizzazione territoriale e riqualificazione urbana.

L’obiettivo della manifestazione è quello di restituire nuova vita a spazi spesso dimenticati o marginalizzati, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea e della partecipazione collettiva. L’arte urbana diventa così uno strumento concreto di rigenerazione, capace di sensibilizzare le nuove generazioni, valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La street art rappresenta oggi una delle forme artistiche più vive, autentiche e contemporanee. Nata come espressione spontanea e indipendente, nel tempo si è evoluta fino a diventare un linguaggio artistico riconosciuto a livello internazionale, capace di dialogare con cittadini, istituzioni e territorio attraverso colori, simboli e identità visive che raccontano storie, emozioni e memoria urbana.

È proprio questo il messaggio che i ragazzi della Saba Movement Crew, supportati dalla Pro Loco di Tufino e dall’Amministrazione Comunale, intendono trasmettere attraverso una manifestazione fortemente voluta dalle realtà associative e dagli enti territoriali che hanno creduto nel valore culturale, sociale ed educativo del progetto.

Il programma dell’evento

Il festival si svolgerà presso la Gescal di Tufino, in Via dei Faggi 80.

Orari:

* 1 giugno 2026: dalle ore 10:00 alle ore 19:00

* 2 giugno 2026: dalle ore 10:00 alle ore 23:30

Nel corso delle due giornate il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva all’interno di un vero e proprio villaggio urbano a tema hip hop, con scenografie, installazioni artistiche e aree tematiche dedicate alla cultura street.

Tra le attività principali:

* 14 writer e street artist realizzeranno dal vivo opere murali e graffiti su un muro di oltre 60 metri, in una grande performance di live painting curata da Street Fighters Jam;

* sarà allestita una mostra pittorica e fotografica open air, curata da Celeste Napolitano, con oltre 14 artisti esposti sotto i porticati della Gescal;

* sarà esposta l’opera artigianale “I Baci sul Pane”, carro artistico 2026 ideato dall’attore Barbato De Stefano e realizzato dai maestri artigiani. L’opera racconta il valore del pane come simbolo sacro, culturale e umano: un richiamo alla memoria, al rispetto del cibo e alla riscoperta dei gesti semplici e autentici della tradizione popolare;

* sarà presente una grande area dedicata alle famiglie e ai bambini, organizzata in collaborazione con Hollywood Animazioni, con:

* artisti di strada,

* caricaturisti,

* giocoleria,

* mascotte,

* gonfiabili,

* spettacoli e attività ludiche;

* il festival ospiterà inoltre:

* spazi aggregativi,

* installazioni urbane,

* musica,

* performance artistiche

* Area food.

Nella serata del 2 giugno, a partire dalle ore 19:00, si terrà inoltre una battle freestyle in collaborazione con iGradoni, realtà attiva nel panorama urban e freestyle di Pomigliano d’Arco, che porterà a Tufino performer, MC e giovani artisti della scena hip hop campana.

Un progetto itinerante di rigenerazione urbana

Il Wall Street Festival nasce con una visione ben precisa: non essere soltanto un evento, ma diventare un progetto culturale itinerante capace di lasciare un segno concreto sul territorio.

L’intenzione degli organizzatori è infatti quella di riqualificare, anno dopo anno, differenti aree del paese attraverso interventi artistici permanenti, creando un percorso urbano fatto di arte, partecipazione e rigenerazione sociale.

Una manifestazione che punta a coinvolgere giovani, famiglie, artisti e cittadini, trasformando gli spazi urbani in luoghi condivisi di creatività, cultura e comunità.

Ringraziamenti

Gli organizzatori desiderano ringraziare il Comune di Tufino, il Sindaco, gli Assessori e tutta l’Amministrazione Comunale per la fiducia, la sensibilità e il sostegno dimostrato verso un progetto nato dall’iniziativa e dalla creatività dei giovani del territorio.

Un ringraziamento speciale va inoltre a:

* Street Fighters Jam,

* Hollywood Animazioni,

* Celeste Napolitano,

* Il Carro Artigiani,

* tutti i ragazzi della Pro Loco Tufino,

* e ai giovani della Saba Movement Crew,

per l’impegno, la passione e il lavoro condiviso nella realizzazione della prima edizione del Wall Street Festival.

Organizzazione

Comune di Tufino Pro Loco Tufino Saba Movement Crew

Dove

Gescal di Tufino – Via dei Faggi 80

Date

1 e 2 giugno 2026