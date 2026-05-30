ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 30 Maggio 2026

Sabato, 30 Maggio 2026
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
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Settimana n. 22
Giorni dall’inizio dell’anno: 150/215
A Roma il sole sorge alle 04:39 e tramonta alle 19:36 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 04:38 e tramonta alle 20:02 (ora solare)
Luna: 3.31 (tram.) 19.18 (lev.)
Aforisma del giorno:
Le leggi che in teoria sono il tipo della chiarezza, nell’applicazione loro divengono troppo sovente un vero caos; gli uomini e le passioni guastano tutto ciò che toccano. (Napoleone Bonaparte)