Mugnano del Cardinale celebra l’arte: al Circolo Pensionati la mostra personale di Alfredo Grimaldi

MUGNANO DEL CARDINALE – Un appuntamento dedicato all’arte, ai colori e alla creatività arricchirà i prossimi giorni la vita culturale cittadina. Il Circolo Pensionati ed Anziani “Maria Cristina di Savoia”, con sede in Piazza Umberto I a Mugnano del Cardinale, organizza la mostra personale dell’artista Alfredo Grimaldi, in programma dal 31 maggio al 7 giugno 2026.

L’esposizione rappresenta un’importante occasione per cittadini, appassionati e visitatori di immergersi nell’universo artistico di Alfredo Grimaldi, attraverso opere che raccontano emozioni, sensibilità e una particolare ricerca espressiva fatta di forme e colori intensi.

Le immagini presenti nel manifesto anticipano uno stile vivace e coinvolgente, caratterizzato da composizioni floreali e nature morte capaci di trasmettere energia, armonia e profondità artistica.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso dal Circolo Pensionati ed Anziani “Maria Cristina di Savoia”, da sempre impegnato nell’organizzazione di eventi capaci di creare momenti di incontro, socialità e crescita culturale per l’intera comunità.

La mostra sarà un’opportunità per riscoprire il valore dell’arte come strumento di dialogo, condivisione e bellezza, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino il talento e la sensibilità creativa dell’artista.

Un invito aperto a tutta la cittadinanza a partecipare e lasciarsi guidare in un percorso fatto di colori, emozioni e suggestioni artistiche.

Un evento da non perdere per chi ama l’arte e desidera vivere una settimana all’insegna della cultura nel cuore di Mugnano del Cardinale.