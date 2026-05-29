Pago del Vallo di Lauro torna al Medioevo con “Il Risveglio del Borgo e il Corteo degli Orsini”

PAGO DEL VALLO DI LAURO – Un tuffo nel cuore del Medioevo tra storia, tradizioni, musica e sapori antichi. La Pro Loco di Pago del Vallo di Lauro presenta l’edizione 2026 de “Il Risveglio del Borgo e il Corteo degli Orsini”, in programma il prossimo 21 giugno nel centro storico del paese.

L’iniziativa, organizzata in occasione del solstizio d’estate, offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva nel XIII secolo attraverso una suggestiva rievocazione storica dedicata al feudo dei Conti Orsini, antica famiglia nobiliare che ha segnato la storia del Vallo di Lauro.

Il programma prenderà il via alle ore 18:30 con il tradizionale corteo storico che attraverserà Via Piave, Via Narni, Via A. Manzoni e Piazza 25 Luglio. Figuranti in abiti d’epoca, vessilli, cavalieri e atmosfere medievali animeranno le strade del borgo riportando il pubblico indietro nel tempo.

Alle ore 19:00 spazio alla conferenza stampa dal titolo “Ieri, Oggi e Domani”, momento dedicato ai racconti storici sui Conti Orsini nel Vallo di Lauro e alla memoria delle prime edizioni del corteo storico, con interventi e testimonianze degli ospiti presenti.

Dalle ore 20:00 il borgo si trasformerà in un grande villaggio medievale con l’apertura dei banchetti gastronomici e l’inizio degli spettacoli artistici itineranti. Tra i protagonisti della serata ci saranno gli sbandieratori dell’A.S.C.R.F. Borgo San Nicolò e Cinque Contrade, musica folk irlandese con i Monaghan Duo, racconti e spettacoli medievali con “Le storie del Bardo”, Francesco Parisi, la Compagnia De’ Bardi Sathor e le creazioni artistiche di Cartò – Riciclart.

L’evento punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio attraverso una formula che unisce rievocazione storica, spettacolo e promozione delle tradizioni locali, coinvolgendo cittadini, visitatori e appassionati del mondo medievale.

La Pro Loco invita tutta la cittadinanza e i visitatori del territorio a partecipare a una serata all’insegna della cultura, della convivialità e della riscoperta delle radici storiche del borgo lauretano.