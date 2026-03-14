San Giorgio a Cremano, scoperto “showroom del falso”: sequestrati oltre 25mila articoli di lusso contraffatti

Un vero e proprio centro commerciale della contraffazione nascosto dietro un semplice locale. È quanto hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, che a San Giorgio a Cremano hanno sequestrato oltre 25mila articoli falsi tra abbigliamento, accessori e oggetti di lusso. Nell’operazione sono state denunciate quattro persone.

Il blitz rientra in un più ampio piano di controlli avviato dalle Fiamme Gialle per contrastare la diffusione di prodotti contraffatti e proteggere il Made in Italy.

Un deposito di 530 metri quadrati pieno di merce falsa

L’indagine, condotta dal Gruppo Pronto Impiego di Napoli, ha permesso di ricostruire una vera e propria rete di approvvigionamento e distribuzione di articoli contraffatti destinati ai rivenditori della città partenopea.

I finanzieri hanno individuato uno dei grossisti che riforniva diversi punti vendita illegali, arrivando fino a un grande locale di circa 530 metri quadrati. Lo spazio, nascosto alla vista da un tendaggio, custodiva scaffalature piene di prodotti imitazione.

All’interno del deposito erano esposti capi e accessori suddivisi per tipologia e marchio, proprio come in un normale negozio.

I marchi imitati

Tra i prodotti sequestrati figurano articoli che riproducevano i marchi di oltre quaranta grandi griffe internazionali, tra cui:

• Gucci

• Louis Vuitton

• Yves Saint Laurent

• Fendi

Oltre all’abbigliamento, i militari hanno rinvenuto anche repliche di orologi Rolex, penne Cartier e Mont Blanc, presentate come prodotti di alta gamma.

Una sala per le spedizioni

Durante il controllo è stata scoperta anche un’area separata utilizzata come centro di spedizione. Qui la merce era già imballata e pronta per essere distribuita sul mercato parallelo.

Al termine dell’operazione la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro di oltre 25mila articoli contraffatti e alla denuncia dei quattro soggetti coinvolti alla Procura della Repubblica di Napoli con l’accusa di detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

Le indagini sono tuttora in corso e, come previsto dalla legge, gli indagati devono essere considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.