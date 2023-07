Si chiama POSITANO ed è il nuovo Campione Italiano di razza mastino napoletano, allevato a Cinquevie di Nola

Positano, questo il nome del Mastino Napoletano, pluricampione proclamato “Campione Italiano di bellezza” Domenica 23 Luglio 2023 superando gli ultimi eccellenti giudizi di Giudici Nazionali e internazionali.

Un ottimale percorso di circa 30 gare molto gratificante, edificante e soddisfacente che lo ha visto protagonista di qualifiche sempre “eccellente.” (tale qualifica viene attribuita, da un esperto giudice, solo a un soggetto che si avvicini il più possibile allo standard ideale della razza – che sia presentato in condizioni perfette che realizzi un insieme armonico ed equilibrato – che abbia “della classe” e una brillante andatura. Esso dovrà imporsi per le sue grandi qualità, che gli faranno perdonare eventuali piccole imperfezioni, e dovrà possedere le caratteristiche morfologiche del sesso cui appartiene.

Il Mastino Napoletano, razza storica e fiera, l’erede del molosso romano, un eccellenza della cinofilia, rappresenta un vero e proprio “monumento vivente” per gli amanti dei cani di razza.

POSITANO un magnifico esemplare di 23 mesi per una mole di 86 kg di colore grigio è il soggetto di grande tipicità di razza Mastino Napoletano di proprietà di Gennaro Silvestre, che ricorda commosso il giorno (novembre 2021) in cui insieme al figlio Raffaele è entrato nella casa di Maria Esposito col marito Agostino e i figli Mario e Saverio, innamorandosi di un cucciolo già molto promettente di 3 mesi di nome Positano.

Da allora Gennaro con passione ha cominciato a tirare su il suo Positivo alternando buon cibo a lunghe passeggiate con una gran dose di coccole del figlio Raffaele.

“Un risultato non semplice da raggiungere, ambito da molti, emozionante, sperato, atteso e meritato per Positano, figlio di Cory della Baia Verde capostipite della nostra troupe di giovani campioni allevati con amore e biberon dalla mia famiglia” sostiene Maria Esposito, proveniente da Cinquevie di Nola (Na) allevatrice di Positano.

“La vittoria finale di Positano mi emoziona a dismisura, ha confermato l’edificante percorso intrapreso all’età di 9 mesi, fatto di tanto lavoro, tanti sacrifici, ma per noi tante soddisfazioni, ci speravo molto e ci credevo di continuo ad ogni gara in cui il cane ne usciva vittorioso, faremo altre gare in futuro cercando sempre di imporci, ma per il momento una meritata vacanza ricca di gioia per la mia famiglia per il risultato conseguito dichiara Gennaro Silvestre da Casandrino (Na) dove Positano vive tra le amorevoli cure della sua famiglia, la moglie Francesca con i figli Rossella, Giada ed il piccolo super appassionato Raffaele.