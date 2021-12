SCISCIANO. Tutto pronto per la nuova stagione teatrale

Il Sindaco del Comune di Scisciano Prof. Eduardo Serpico, e l’Ente Teatro Autonomo, nella persona del Presidente Prof. Antonio Mucerino, propongono, per i cittadini appassionati di teatro, la stagione teatrale 2021/22, presentando ben 9 spettacoli in rassegna con varieCompagnie Teatrali. Per il Presidente dell’ETA, per isoci e il Sindaco, è stato motivo di orgoglio e soddisfazione riprendere l’attività teatrale, nonostante le difficoltà dell’organizzazione a causa della struttura teatrale da revisionare e le norme anti-covid da rispettarenell’obiettivo di far rivivere il teatro come forma di vita sociale e culturale. La rassegna teatrale di Scisciano si è apprestato, pertanto, a presentare il primo spettacolo nel giorno di: Mercoledi8 Dicembre 2021 con gli ARTETECA: lacoppia a riguardo ha rappresentato le vicende e le disavventure di due giovanisposi napoletani: Monica Lima ed Enzo Iuppariello, alle prese con l’amore el’odio tra le famiglie, nell’arco della quotidianità: tolleranza e padronanza del sesso maschile con Enzo bastonato dalle cattive allusioni di Monica e la moglie prepotente e spregiudicata ad evidenziare le pecche maschili. VarieScenette hanno contribuito a rendere la serata allegra e divertente ed hanno creato i presupposti per un proseguo abbastanza concreto ed interessante del teatro. Bravi (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo