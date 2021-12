SAVIANO. Si è svolta la festa della Immacolata

L’8 Dicembre di ogni anno, la Chiesa Cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione. Alla Beata Vergine Maria fu preservata l’immunità dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. La Chiesa, da sempre, riconosce in Maria la donna pensata da Dioper portare la salvezza all’uomo L’appellativo “pieno di grazia” con cui l’angelo saluta la Vergine di Nazaret, indica che Maria è piena di Dio e, quindi, in lei non c’è peccato. In virtù di questo privilegio, ella diventerà la madre di colui per mezzo del quale il Padre realizzerà il suo piano di salvezza. A Saviano in occasione di questa ricorrenza, sempre nel rispetto delle norme della Pandemia Covid 19, è stato celebrato il Novenario, dal 29 al 7 Dicembre, dai relativi Sacerdoti del Paese e durante tale solennità sono stati officiati la recita del Santo Rosarioe la Celebrazione Eucaristica, cantata daivari cori parrocchiali. A Sirico, dopo la S. Messa ha fatto seguito sul sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista la solenne Benedizione alla Madonna, da parte del Sac. Don Salvatore De Simone. Il rito Religioso ha rappresentato per i cittadini il mistico momento di devozione e di preghiera in onore della cara Madre,salutata al rientro in chiesa con il lancio di palloncini bianchi e Azzurri e i fuochi pirotecnici. (Pasquale Iannucci)

