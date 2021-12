Mauro Diana bissa il Superior Taste Award 2021 a Bruxelles con il panettone “ L’incontro” a base di nocciole e mele annurche bio sidicine.

Anche quest’anno il pasticciere di Teano Mauro Diana, della pasticceria Sweet Love, si fa onore nelle competizioni internazionali dedicate al panettone artigianale. Dopo la vittoria dello scorso anno con il Panettone “Terra Mia” a base di nocciola di Teano è arrivato il bis al Superior Taste Award 2021 di Bruxelles, grazie a “ L’incontro” il panettone con la nocciola di Teano e la Mela Annurca bio di Fior di Gaia.

Il Superior Taste Award si tratta di uno dei premi più prestigiosi al mondo nel settore alimentare assegnato, dal 2005, dall’International Taste Institute di Bruxelles, dove i prodotti vengono valutati in modalità blind taste con cento giudici, scelti tra i maggiori esperti delle più prestigiose associazioni culinarie europee.

Queste le parole di Mauro sulla preparazione del lievitato : “L’INCONTRO mi ha visto all’ opera per trovare la compagnia giusta per la mia amata Nocciola. Stavolta presentata con il suo abito, in modo originale con una tostatura perfetta tale da intensificare il profumo, accompagnata dalla Mela Annurca dalla sua polpa gradevolmente acidula e succosa.

Ma “ L’Incontro “, omaggio a Teano e al suo posto nella storia nazionale, non è l’unico panettone artigianale proposto per queste feste natalizie: in sinergia con l’Azienda Agricola Masseria Gliottone va verso il Sold Out anche il panettone allo Zafferano, grazie ai frutti dei bulbi di Rosso Vulcano.

E’ chiamato così perchè i terreni di tutto il territorio risentono dell’ origine lavica e rimane ancora oggi fertile e incontaminato. Lo zafferano è l’ideale spezia preziosa per offrirci, questa volta nella magia di un panettone natalizio, il racconto delle origini, il “fuoco” di quel vulcano spento che fiorisce dai terreni sidicini.

info@maurodiana.it

Redazione

adsense – Responsive – Post Articolo