Torre Annunziata, i giganti del ring celebrano “Il Maestro”: presentazione del libro su Lucio Zurlo il 10 luglio

Ci saranno anche Irma Testa, Patrizio Oliva e Clemente Russo alla presentazione del libro di Antonio Lamorte. “Il Maestro. Vita, opere e cazzotti di Lucio Zurlo, gentiluomo e della Boxe Vesuviana” questo il titolo dell’opera – edito da Graus Edizioni – che verrà presentata giovedì 10 luglio al Palazzo Criscuolo del comune di Torre Annunziata. Il libro di Lamorte racconta di un uomo che ha speso l’intera vita per la nobil arte ricevendo, ma soprattutto dando tanto.

Un romanzo che parte dagli anni ’60, periodo in cui nacque la Boxe Vesuviana in un rione di Torre Annunziata, nel locale “Provolera” rilevato dal maestro Zurlo. Ben presto diventerà un luogo che attraverserà la storia del pugilato italiano, in una città ferita a morte dalla guerra, orfana della tradizione pastaia e ostaggio di un criminalità spietata, ma punto di riferimento di ragazzi e ragazze, con poche possibilità, diventati campioni.

Oltre ai tecnici e pugili della nazionale già citati, saranno presenti il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, l’assessore Carmela Nappo, il maestro benemerito Lucio Zurlo, il Vice Presidente Fpi Rosario Africano, il consigliere federale Renato Biagio Zurlo, il coordinatore nazionale degli Arbitri Fpi Enrico Apa, tutto il comitato regionale Fpi partendo dal presidente Remo D’Acierno e logicamente l’autore del libro, il giornalista Antonio Lamorte.